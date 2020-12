Marokko verwacht jaarlijks 200.000 Israëlische toeristen

De Marokkaanse minister van Toerisme Nadia Fettah Alaoui heeft gezegd dat het land verwacht dat het aantal Israëlische toeristen zal oplopen naar 200.000.

Dat zei Alaoui in een interview met de Israëlische televisiezender KAN 11 en merkte op dat Israëliërs die naar Marokko wensen te komen bij aankomst een visum kunnen krijgen.

De toerismeminister is optimistisch over de vooruitzichten van Marokko als reisbestemming voor Israëlische reizigers.

De verwachte toename van het aantal reizigers uit de Joodse staat is een direct gevolg van de voorgenomen betrekkingen tussen Rabat en Tel Aviv. De Marokkaanse regering meldde 10 december de relatie met Israël te zullen herstellen.



Het historische besluit is onderdeel van een overeenkomst met de Amerikaanse regering die in ruil voor de Marokkaans-Israëlische verzoening een consulaat zullen openen in het zuid-Marokkaanse Dakhla.

De verklaring van Alaoui is ook in overeenstemming met het streven van Marokko om de noodlijdende reisbranche nieuw leven in te blazen. De sector is dit jaar zwaar getroffen door de maatregelen tegen het coronavirus.



Alaoui wil groot inzetten op het toerisme in de Marokkaanse Sahara. Ze benadrukte dat toeristen terecht kunnen in de kustplaats Dakhla om te genieten van watersporten zoals (kite)surfen. "We hebben veel projecten in de pijpleiding en zullen deze in de komende weken of maanden lanceren".

Alaoui's uitnodiging van Israëlische toeristen komt enkele dagen na de aankondiging van Israëlische luchtvaartmaatschappijen El Al en IsrAir. De twee bedrijven hebben plannen om rechtstreekse vluchten tussen Israël en Marokko aan te bieden.

