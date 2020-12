Premier Marokko: 'Normalisatie met Israël was moeilijke beslissing'

Het recente besluit van de Marokkaanse regering om de betrekkingen met Israël te normaliseren ging niet over één nacht ijs

Dat liet premier Saad Eddine El Othmani dinsdag weten in een interview met Al Jazeera. Volgens El Othmani moeten landen soms "moeilijke keuzes" maken.

De regeringsleider werd stevig aan de tand gevoeld, vooral omdat zijn Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita eerder had verklaard dat de verzoening met Israël niet kan worden gezien als 'normalisering'. Een uitspraak die door velen werd gezien als een poging van de regering om zichzelf vrij te pleiten voor het historische maar ook omstreden besluit.

"Achttien landen hebben consulaten geopend in Laâyoune of Dakhla", zei El Othmani. "Deze landen nemen niet langer genoegen met het afleggen van simpele verklaringen maar voeren daadwerkelijk actie om Marokko te steunen bij het conflict in de Sahara", benadrukt El Othmani.



De vertrekkende Amerikaanse president Donald Trump meldde vorige week dat zijn land een consulaat gaat openen in het Zuid-Marokkaanse Dakhla. De VS erkent daarmee de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara en in ruil daarvoor zal Marokko de betrekkingen met Israël herstellen.

De premier ontving aanvankelijk veel kritiek omdat het ruim 48 uur duurde alvorens hij een verklaring aflegde over het afscheidscadeau van Trump. In de verlate verklaring van zijn PJD-partij werd door Slimane El Omrani (nummer twee bij de PJD) echter niet gerept over de voorgenomen verzoening met de Joodse staat. "Het was overduidelijk een moeilijke keuze", zei de premier.



Met uitzondering van Bahrein, Egypte, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) werd de voorgenomen normalisering met veel kritiek onthaald.

Vanuit Palestina is het besluit tot dusver niet becommentarieerd. Naar verluidt heeft de Palestijnse regering de Fatah-beweging en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO opgedragen Marokko en andere Arabische landen niet te bekritiseren vanwege het normaliseren van de banden met de bezetter.

"Ik verzeker mijn Palestijnse broeders dat een verenigd en sterk Marokko beter in staat is om de Palestijnse zaak te dienen.", aldus de premier.





