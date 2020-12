FNV: sluit supermarkten tijdens kerstdagen

DEEN Supermarkten ziet niks in het plan van vakbond FNV Handel om met kerst de deuren te sluiten. De keten vindt het juist van belang open te blijven voor een goede doorstroming in de winkels.

Eerder op de dag pleitte de vakbond ervoor alle supermarkten op slot te gooien tijdens de kerstdagen. Dat moet er vooral voor zorgen dat het winkelpersoneel rust krijgt, zegt sectorhoofd van FNV Handel Mari Martens in het AD.

Martens verwacht niet dat zo'n sluiting voor problemen zorgt. "De meesten zorgen er echt wel voor dat ze hun boodschappen tijdig in huis hebben."

Volgens algemeen directeur Leendert van Eck van DEEN zijn de winkels in tegenstelling tot andere jaren juist op eerste en tweede kerstdag geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. "Dit is belangrijk om klanten de gelegenheid te bieden zoveel mogelijk gespreid hun boodschappen te doen en geen stress te hebben over eventueel vergeten boodschappen."



Over de belasting voor de medewerkers zegt hij: "Natuurlijk was het een zwaar jaar voor onze medewerkers". "Maar wij hebben geen problemen om onze winkels op de eerder genoemde tijdstippen te bemannen. Het werken in de supermarkt betekent ook afleiding voor de veelal jonge medewerkers."

'Onverantwoord' Volgens FNV'er Martens gaat het veel over zorgmedewerkers als het om overbelasting door corona gaat, maar zit ook het supermarktpersoneel aan zijn taks. "Medewerkers willen na dit zware jaar Kerstmis met hun dierbaren doorbrengen en niet in een overvolle supermarkt."



Daar komt volgens de FNV-bestuurder bij dat er een zeer grote kans is dat het tijdens de kerstdagen te druk wordt in de winkels. "Het is nu al razend druk", aldus Martens. "In de supermarkten werken bovendien veel jonge mensen.

Het is onverantwoord hen met deze toeloop op te zadelen. Bij het merendeel van deze winkels is geen beveiliging, de coronamaatregelen worden absoluut niet overal nageleefd en gehandhaafd."

