Britten: nieuwe stam coronavirus verspreidt mogelijk sneller

Een nieuwe stam van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken, kan zich weleens sneller verspreiden dan eerdere varianten van het virus, waarschuwen de Britse gezondheidsautoriteiten.

Ze hebben de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hiervoor gewaarschuwd, maakte gezondheidsadviseur Chris Whitty zaterdag bekend. Whitty is de belangrijkste gezondheidsadviseur van de Britse regering.

De ontdekking van de nieuwe stam was maandag al bekendgemaakt. Op basis van de eerste analyse van gegevens erover, constateert een speciale adviesgroep dat de nieuwe stam zich mogelijk sneller verspreidt. Nader onderzoek moet daarover meer duidelijk maken.

De Britse premier Boris Johnson overlegt zaterdag met zijn belangrijkste ministers om te bekijken of de nieuwe coronavariant extra maatregelen noodzakelijk maakt. Aan het eind van de middag geeft hij een persconferentie.



De nieuwe variant is vooral in Londen en het zuidoosten van Engeland opgedoken. Het kabinet kan besluiten om reizen aan banden te leggen, schrijft de krant The Telegraph. Daarbij kan het ook gaan op een verbod voor forenzen om naar Londen te komen.

Er zijn geen tekenen die erop wijzen dat de nieuwe variant van SARS-CoV-2 dodelijker is of minder goed te voorkomen met de nieuwe vaccins.

