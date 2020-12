Trump: China mogelijk achter cyberaanval

China zit mogelijk achter de massale cyberaanval op Amerikaanse overheidsinstellingen, zegt president Donald Trump.

De cyberhack is door "fakenews media" veel groter voorgespiegeld dan die in werkelijkheid is, twittert Trump. De president gaat daarmee in tegen zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die eerder op de dag zei "dat we nu vrij duidelijk kunnen zeggen dat het de Russen waren die zich met deze activiteit bezighielden".

Vorig weekend kwam naar buiten dat buitenlandse hackers maandenlang toegang hadden tot de netwerken van meerdere Amerikaanse ministeries, overheidsagentschappen en bedrijven. Aanleiding was een hack in het netwerk van leverancier SolarWinds, waarvan ook de Amerikaanse overheid afnemer is.

Naast de ministeries van Handel, Financiën, Binnenlandse Veiligheid, Buitenlandse Zaken zijn ook de Nationale Gezondheidsinstituten (NIH) en softwaregigant Microsoft getroffen.



Van veel kanten is gezegd dat het waarschijnlijk gaat om Russische aanvallers. De daders behoren naar verluidt tot de hackersgroep die bekendstaat onder namen als APT29 en Cozy Bear.

Trump zegt volledig te zijn gebrieft, en volgens hem is "alles goed onder controle". Hij beschuldigt media ervan "vooral om financiële redenen" niet naar China te wijzen als mogelijke dader. Maar het zou toch echt China kunnen zijn, aldus Trump.

© ANP 2020