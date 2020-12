Adegbuyi: Badr Hari heeft mij gemotiveerd met zijn uitspraken

Benjamin Adegbuyi kreeg 10 minuten voor zijn gevecht tegen Badr Hari een telefoontje van zijn trainingsmaatje en wereldkampioen Rico Verhoeven.

"Hij vertelde me dat ik kalm moest blijven en moest doen wat ik moest doen", vertelde de Roemeen. "Dat heb ik gedaan, nu is hij trots op me. ". Adegbuyi schopte en sloeg Hari in de derde en laatste ronde van drie minuten knock-out in een leeg Rotterdam Ahoy. "Ik gaf hem een uppercut en ik zag hem wankelen. Toen heb ik gedaan wat ik moest doen", zei hij. "Ik heb laten zien dat ik geen middenklasser ben. Ik ben ook een goede vechter."

Adegbuyi refereerde naar teksten van Hari vrijdag tijdens de weging en staredown met anderhalve meter afstand. De Amsterdammer van Marokkaanse afkomst kondigde aan zijn Roemeense tegenstander al in de eerste ronde knock-out te slaan. Dat liep even anders. "Badr heeft me wel extra gemotiveerd met die teksten", zei de winnaar.

Hari was na afloop van zijn nederlaag zo teleurgesteld dat hij geen zin meer had in gesprekken met de media. Hij sloeg Adegbuyi in de tweede ronde nog wel tegen de grond. "Ik maakte een foutje en dan zie je hoe snel Hari nog is", zei de zoon van een Nigeriaanse vader en Roemeense moeder. "Badr Hari is nog steeds een legende. Als je hem verslaat dan kom je zelf ook hoger op de ladder."

Verhoeven vecht eind januari om de wereldtitel tegen Jamal Ben Saddik, een Belg van Marokkaanse afkomst. Mag Adegbuyi later tegen de winnaar van die wedstrijd om de wereldtitel vechten? "Ik hoop het echt", zei hij. "Maar ik ga nu eerst van deze zege genieten. Mijn telefoon is ontploft van alle berichten. "

