Gevolgen virusvariant voor Nederlands beleid nog onduidelijk

Het is nog te vroeg om te zeggen of de aanwezigheid in Nederland van de nieuwe variant van het coronavirus gevolgen zal hebben voor het geldende coronabeleid.

Het RIVM onderzoekt de introductie van de nieuwe variant uit het Verenigd Koninkrijk, pas daarna zal er meer te zeggen zijn, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

De mutatie gaat momenteel rond in het zuidoosten en oosten van het Verenigd Koninkrijk, en deze zou zich sneller en gemakkelijker verspreiden. Een monster dat in december in Nederland is afgenomen, blijkt dezelfde versie van het virus te betreffen.

Of er mogelijk nieuwe maatregelen in het verschiet liggen voor Nederland, kan nu nog niet worden gezegd. Eerst moet het RIVM zijn onderzoek afronden, benadrukt de woordvoerder.



Aanscherping regels

De Britse regering heeft de regels flink aangescherpt, vanwege de verspreiding van de nieuwe mutatie. In Londen en het zuidoosten van Engeland mogen mensen alleen nog naar buiten als dat echt nodig is, bijvoorbeeld voor werk. Niet-essentiële winkels en sportscholen moeten dicht. Mensen mogen alleen in groepjes van hoogstens twee over straat. Deze hardere lockdown geldt zeker tot 30 december.

Hierdoor kunnen de mensen in deze delen van het land niet met Kerstmis de deur uit om familie te bezoeken. Ook voor de rest van het land gelden met kerst strengere regels.

