Ook België, Italië en Israël leggen vliegverkeer met Verenigd Koninkrijk stil om mutatie

Na Nederland, leggen ook België, Italië en Israël het vliegverkeer met het Verenigd Koninkrijk stil.

De Belgische Premier Alexander De Croo heeft de maatregelen genomen om verdere verspreiding van een nieuwe variant van het coronavirus te voorkomen. De variant die in Engeland om zich heen grijpt is waarschijnlijk veel besmettelijker dan eerdere versies van het virus.

De Belgische maatregel geldt voorlopig slechts een etmaal. In die tijd bespreken wetenschappers en de regering de stand van zaken. "Er zijn nog heel veel vragen. We hebben daarover nog geen sluitend antwoord", aldus De Croo.

Mensen die zondag aankomen in België moeten in quarantaine, meldt de VRT. "België is intussen ook in overleg met Frankrijk, om toe te zien op het grensverkeer. In afwachting van het resultaat daarvan komen ook daar extra controles", aldus de Vlaamse publieke omroep.



De Duitse regering overweegt ook een inreisverbod voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk, zei een bron rond de regering zondag. Mogelijk gaat Duitsland ook vluchten uit Zuid-Afrika weren vanwege de coronarisico's.

Ook Frankrijk denkt over het opschorten van vluchten uit het Verenigd Koninkrijk, meldt tv-zender BFM. Treinen van de andere kant van het Kanaal zouden Frankrijk ook niet meer in mogen.



Italië

De Italiaanse Minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio kondigde het opschorten van de vluchten tussen de twee landen aan op Facebook. Oostenrijk werkt volgens media in dat land eveneens aan een tijdelijk verbod.

Het Oostenrijkse ministerie van Volksgezondheid verwacht zondagmiddag meer bekend te maken. De maatregelen volgen op de bekendmaking van de Britse regering dat de nieuwe variant van het coronavirus die in het land rondgaat waarschijnlijk een stuk besmettelijker is dan eerdere varianten.



"Als overheid hebben we de plicht om Italianen te beschermen", schreef Di Maio. "Onze prioriteit is het beschermen van Italië en onze landgenoten." Meer details over het Italiaanse inreisverbod zijn nog niet bekendgemaakt.

Israël

Het speciale 'coronakabinet' van premier Benjamin Netanyahu en een aantal vakministers heeft het verbod ingesteld in reactie op berichten over nieuwe varianten van het virus, meldt The Jerusalem Post. "We moeten de hele wereld onmiddellijk afsluiten", citeert de krant Netanyahu. Israëli's mogen wel nog terugkeren uit de drie landen. Ze moeten dan verplicht in quarantaine in daartoe ingerichte hotelkamers.



Virusmutatie

In het Verenigd Koninkrijk hebben wetenschappers de overheid gewaarschuwd dat de nieuwe virusvariant een stuk besmettelijker lijkt dan de eerdere versies. Ook Zuid-Afrika maakte vrijdag bekend dat in het land een nieuwe variant rondgaat.

In Denemarken dook eerder een gemuteerde versie van het coronavirus op die vooral onder nertsen voorkwam, maar later ook overging op mensen. De verspreiding daarvan is gestuit, maar het land kampt nog steeds met hoge besmettingscijfers. Daarom is ook daar een lockdown van kracht.

