Britse minister: nieuwe coronavariant heel moeilijk te bedwingen

Het gaat volgens de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock "heel moeilijk" worden om de verspreiding van de nieuwe coronavariant die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken onder controle te krijgen.

"We hebben nog een lange weg te gaan om dit op te lossen", zegt hij over de gemuteerde versie van het virus, die waarschijnlijk een stuk besmettelijker is dan eerdere varianten.

Inwoners van Londen en andere gebieden waar zaterdag strengere lockdownregels zijn afgekondigd vanwege de nieuwe virusvariant, moeten zich gedragen alsof ze zijn besmet, zegt Hancock. Dat wil dus zeggen: thuisblijven tenzij het echt niet anders kan. De minister verwijt mensen die voor het ingaan van de nieuwe maatregelen nog snel naar andere gebieden zijn gereisd, waar minder strenge coronaregels gelden, dat ze zich "totaal onverantwoordelijk" gedragen.

Het vaccineren van de bevolking is volgens de Britse minister des te belangrijker, nu de nieuwe variant om zich heen grijpt. Het Verenigd Koninkrijk verwacht dat aan het einde van dit weekend ongeveer een half miljoen mensen zijn gevaccineerd. De vaccinatiecampagne verloopt tot nog toe goed, aldus Hancock. Hij verdedigde de forse aanscherpingen van de coronaregels vlak voor kerst. "Het was onze plicht om in te grijpen toen we informatie over de nieuwe variant kregen."



Mensen die in Londen en een deel van het oosten en zuidoosten van Engeland wonen, mogen helemaal niet meer bij elkaar op bezoek gaan. Voor Kerstmis worden geen uitzonderingen gemaakt.

Niet-essentiële winkels zijn dicht en mensen moeten zoveel mogelijk thuisblijven. Voor werk, studie, buitensport of bijvoorbeeld begrafenissen met hooguit 30 aanwezigen mogen inwoners wel de deur uit.

