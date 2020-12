Premier Marokko: We zijn bereid grenzen met Algerije te heropenen

Marokko staat klaar om het probleem rondom de grenssluiting op te lossen wanneer de Algerijnen daar klaar voor zijn.

Dat zei de Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani in een interview met El-Sharq TV. De grenzen tussen de twee buurlanden zijn sinds 1994 gesloten vanwege onenigheid over de Marokkaanse Sahara.

El Othmani zei dat recente ontwikkelingen met betrekking tot de Sahara de positie van zijn land heeft versterkt. "Dit is echter geen belediging voor Algerije", zei hij en benadrukte dat Rabat geen van zijn buren "onrecht aan zal doen".

Eerder deze maand erkenden de Verenigde Staten de soevereiniteit van Marokko over de betwiste regio als onderdeel van een door de VS bemiddelde overeenkomst om de betrekkingen tussen Marokko en Israël te normaliseren.



Het conflict tussen Marokko en het Polisario-front over de Sahara begon in 1975 na het einde van de Spaanse bezetting.

Hoewel Rabat zegt dat de regio een "integraal onderdeel" van Marokko is, heeft het niettemin een plan voorgesteld waarmee de Sahara een zekere mate van autonomie zou kunnen genieten terwijl het formeel onder de Marokkaanse soevereiniteit blijft.



In zijn proclamatie zei de Amerikaanse president Donald Trump dat het autonomieplan van Marokko de "enige oplossing" is om het decennialange conflict in de Sahara te beëindigen. Volgens Trump is een onafhankelijke Sahrawi 'staat' in de Sahara "onrealistisch".

Trump schreef op Twitter dat het Marokkaanse autonomieplan "serieus, geloofwaardig en realistisch" is om een "rechtvaardige en duurzame oplossing voor blijvende vrede en welvaart" te realiseren.



Het Polisario-front wil echter een volksreferendum houden in de Sahara om het politieke lot van de regio te bepalen. Marokko wil daar niet aan mee werken, onder meer omdat de twee partijen het niet eens kunnen worden over wie er mee mag stemmen.

Marokko beschuldigt Polisario en buurland Algerije er van lukraak mensen op te trommelen om de uitslag van de volksraadpleging te manipuleren.

