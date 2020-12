Twee nieuwe arrestaties voor aanslag Wenen

In Oostenrijk zijn twee nieuwe verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslagen in Wenen van begin november.

Het Openbaar Ministerie heeft dat bevestigd. Een van de arrestanten is een Oostenrijker van Afghaanse komaf wiens dna is aangetroffen op het wapen waarmee de dader vier mensen doodschoot.

Justitie wil de 26-jarige man voor onderzoek vastzetten. Over de tweede verdachte gaf een zegsvrouw van het OM geen details.

Eerder waren al achttien verdachten aangehouden in verband met de aanslag. Ook in Duitsland en Zwitserland loopt onderzoek naar mensen die een band hadden met de schutter, die de Oostenrijkse en de Noord-Macedonische nationaliteit had.

De politie schoot de 20-jarige dader dood na de moordpartij in de Weense binnenstad.

