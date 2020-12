Ook Frankrijk en Duitsland leggen verkeer vanuit Verenigd Koninkrijk stil

Frankrijk legt vanaf middernacht al het verkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk 48 uur stil in verband met de meer besmettelijke coronavariant die daar rondgaat.

De maatregel geldt voor alle mensen en alle transportmiddelen, maakte premier Jean Castex bekend. De periode van 48 uur wordt gebruikt om met andere EU-landen de risico's te beoordelen en overeenstemming te vinden over een mogelijk nieuw testregime.

De gemuteerde variant is volgens de Britse regering veel besmettelijker. Voor Franse staatsburgers die na de 48 uur naar Frankrijk willen, wordt naar een oplossing gezocht. Ze moeten sowieso een PCR-coronatest laten uitvoeren.

De voorlopig laatste Eurostar-trein via de tunnel onder het Kanaal naar Frankrijk vertrekt om 22.34 uur, meldt de exploitant. Nederland, België, Duitsland en andere Europese landen hebben het vliegverkeer vanuit het VK stilgelegd of beperkingen aangekondigd. Zweden is de laatste in het rijtje.



Ook landen buiten Europa weren vliegverkeer uit het VK. Iran doet dat bijvoorbeeld voor twee weken en in El Salvador zijn mensen die de afgelopen 30 dagen in het VK zijn geweest niet welkom.

Ook Turkije heeft een verbod ingevoerd op vluchten uit het VK. Daar zijn ook geen vliegtuigen uit Nederland welkom, omdat in ons land eveneens de variant is aangetroffen.

