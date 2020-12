Marokko opent opleidingsinstituut toerisme en horeca in Dakhla

Marokko heeft vrijdag een gespecialiseerd opleidingsinstituut (ISHT) geopend voor medewerkers uit de horeca en reisbranche.

Het project werd ingehuldigd door de Marokkaanse Minister van Onderwijs Saaid Amzazi en regionaal directrice van het Bureau voor Beroepsopleiding en Arbeidspromotie (OFPPT) Loubna Tricha. Het 20.000 vierkante meter grote instituut heeft ruim 42,5 miljoen DH (€ 4,7 miljoen) gekost.

Het OFPPT voert de regie over het instituut en zal elf gespecialiseerde cursussen aanbieden met een capaciteit van 1.100 leerlingen per jaar. Trainingen omvatten verschillende beroepen, zoals hotelmanagement, koken en catering.

De nieuwe vestiging is bedoeld om de toegang tot beroepsopleiding in de zuidelijke provincies van Marokko toegankelijker te maken en het opleidingsaanbod aanpassen aan de vraag van de lokale arbeidsmarkt.



Minister Amzazi zei dat het instituut, het eerste in zijn soort in de regio, lokale jongeren zal helpen om snel te integreren op de arbeidsmarkt, vooral in het licht van de toenemende vraag naar beroepen op het gebied van toerisme en horeca in Dakhla.

"Dakhla maakt een echte ontwikkeling door, dus het is noodzakelijk om de toeristische sector te ondersteunen door geschoolde arbeidskrachten op te leiden", zei de onderwijsminister.

© MAROKKO.NL 2020