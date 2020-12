Consulaat Congo in Dakhla officieel ingehuldigd

De Democratische Republiek Congo (DRC) heeft zaterdag officieel een consulaat geopend in het zuid-Marokkaanse Dakhla.

Congo is daarmee het negende land dat een diplomatieke vertegenwoordiging opent in de zuidelijke provincie van Marokko en voegt zich bij een lijst van 18 andere landen die besloten consulaten in de regio te openen.

De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita zat de openingsceremonie voor samen met zijn Congolese tegenhanger Marie Tumba Nzeza.

Marokko is in rap tempo bezig met het openen van consulaten in Dakhla en Laayoune, te midden van toenemende protesten van Polisario-activisten. De separatisten hebben zich het afgelopen jaar, met hernieuwde inspanning en met hulp van buurland Algerije, hevig verzet tegen de opening van Afrikaanse consulaten in de zuidelijke regio's.



In de afgelopen maanden hebben Gambia, Guinee, Djibouti, Liberia, Burkina Faso, Guinee-Bissaou, Equatoriaal-Guinea en Haïti een consulaat geopend in Dakhla.

In Laayoune hebben Bahrein, Jordanië, de Emiraten, Ivoorkust, Burundi, Gabon, de Comoren, Centraal-Afrikaanse Republiek en Sao Tome Principe een consulaat geopend.

