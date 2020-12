Moskee in Duitse Sontheim beklad met nazitekens racistische leuzen

Onbekenden hebben de Fatih-moskee in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg beklad met swastika's.

Ook werden muren van het gebedshuis beklad met racistische leuzen. Dat zei Ali Ozdemir van DITIB, Duitse Turks-islamitische moskeekoepelorganisatie.

De vernielingen werden ontdekt toen moskeeganger zondagochtend het Fadjr-gebed wilden verrichten. "We leven al 30 jaar in Sontheim temidden van relaties van wederzijds respect, en we genieten hier volledige transparantie, en we willen dat iedereen hier in vrede leeft.", zei de emotioneel aangeslagen Ozdemir tegen persbureau Anadolu.

De politie onderzoekt de zaak. Volgens Ozdemir was het gebedshuis in 2019 ook al slachtoffer van een soortgelijke aanval. De daders zijn tot nu toe niet gearresteerd.

