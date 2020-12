Nachtsupermarkten en thuisbezorgen moeten kerstdrukte spreiden

Vrijwel alle supermarkten verruimen in de week voor kerst hun openingstijden om de drukte te spreiden. Bijna negentig vestigingen van Albert Heijn blijven dinsdag en woensdag tot middernacht open.

De Jumbo Foodmarkt in Breda is de aankomende drie dagen zelfs 24 uur per dag open. Bij een groot aantal supermarkten door het hele land is het mogelijk om met Kerstmis boodschappen te doen.

Veel filialen van Albert Heijn, Jumbo, Dirk van den Broek, Aldi, Plus en Spar zijn eerste kerstdag open. Op tweede kerstdag openen bijna alle supermarkten hun deuren, maar dat was de afgelopen jaren ook al zo. Voor alle ketens geldt dat de openingstijden per filiaal verschillen; klanten kunnen op de websites van de supermarkten checken wat de openingstijden zijn van het dichtstbijzijnde filiaal. Albert Heijn had het liefst nog meer filialen tot middernacht willen open laten, maar kreeg daarvoor geen vergunning.

Het bezorgen van boodschappen is populairder dan ooit. Albert Heijn meldt dat het extra bezorgmomenten heeft toegevoegd op zondag en tweede kerstdag. Inmiddels zijn al deze bezorgmomenten en afhaalmogelijkheden bij de pick-up points rond de kerstdagen geboekt. Daarnaast deed Albert Heijn, om de drukte te spreiden, al twee weken geleden kerstproducten in de Bonus. Eerder dan normaal, zodat klanten eerder hun houdbare kerstboodschappen konden kopen.



Zeer druk

Ondanks de verruimde openingstijden verwacht supermarktkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) dat het zeer druk zal worden in de supermarkten. De organisatie roept mensen op om alleen naar de winkel te komen, efficiënt boodschappen te doen en afstand te houden.

Het CBL is teleurgesteld dat groothandels zoals Sligro, Makro en Hanos sinds donderdag weer gesloten zijn voor het grote publiek. Volgens de woordvoerster staat het extra winkeloppervlak van de groothandels gelijk aan honderden supermarkten. "Dat had de druk op reguliere supermarkten kunnen verlichten."

De supermarkten halen dit jaar waarschijnlijk de hoogste kerstomzetten ooit door de sluiting van de horeca.

© ANP 2020