Marokko legt vliegverkeer met Verenigd Koninkrijk stil om mutatie

Marokko heeft alle vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk tot nader order opgeschort vanwege de opkomst van een nieuwe coronavirusstam.

De nieuwe variant van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken, is in korte tijd de meest voorkomende variant geworden in Londen en het oosten van Engeland.

De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) meldt dat de opschorting van het vluchtverkeer is genomen op basis van een besluit van de Marokkaanse regering.

Steeds meer landen bannen vluchten uit Groot-Brittannië uit vrees voor de import van een zeer besmettelijke variant van het coronavirus, die zich sneller verspreidt dan de normale.



Onder meer Spanje, Portugal en Rusland sloten zich aan in de rij landen. Nederland had zondag als eerste maatregelen genomen. Spanje sluit ook de grens met Gibraltar, een Brits gebied aan de Middellandse Zee.

Marokko is na Koeweit en Saoedi-Arabië het derde Arabische land dat vluchten met het VK opschortte uit angst voor de nieuwe virusstam.



Vorige week kondigde het Verenigd Koninkrijk een zich snel verspreidende nieuwe stam van het coronavirus aan, waardoor verschillende Europese landen hun reizen van en naar het VK stopzetten.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de landen opgeroepen hun voorzorgsmaatregelen te nemen in de nasleep van het nieuwe besmettelijkere virusstam.

Wetenschappers benadrukken dat het gemuteerde virus mogelijk al aanwezig is in landen die niet over de nieuwste opsporingsmiddelen beschikken. Onder meer in Nederland is het al aangetroffen. Turkije weert daarom ook vluchten uit Nederland.

© MAROKKO.NL 2020