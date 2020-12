Ook Egypte wilt consulaat in Marokkaanse Laayoune

Egypte is van plan een consulaat te openen de het zuid-Marokkaanse Laayoune.

Dat hebben meerdere Egyptische media gemeld afgelopen weekend. Volgens de berichtgeving staat de Egyptische president Abdel Fattah Al-Sisi op het punt zijn buitenlandminister Sameh Choukry naar Rabat te sturen om samen met zijn Marokkaanse ambtsgenoot Nasser Bourita de opening van het Egyptische consulaat voor te bereiden.

Rabat heeft de geruchten niet bevestigd en geeft aan dat tot dusver geen officieel besluit is genomen. Egypte is één van de landen die de recente normalisatieovereenkomst tussen Marokko, de Verenigde Staten en Israël met open armen heeft ontvangen.

Het Egyptische staatshoofd heeft eerder al aangegeven volledig achter Marokko te staan in het decennialange conflict in de Sahara.



Mocht het consulaat er komen dan is Egypte het vierde Arabische land met een consulaat in de zuidelijke provincies van Marokko. De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein gingen Egypte vorige maand voor. Jordanië is bezig met de voorbereidingen.

Marokko is in rap tempo bezig met het openen van consulaten in Dakhla en Laayoune, te midden van toenemende protesten van Polisario-activisten. De separatisten hebben zich het afgelopen jaar, met hernieuwde inspanning en met hulp van buurland Algerije, hevig verzet tegen de opening van Afrikaanse consulaten in de zuidelijke regio's.



In de afgelopen maanden hebben Congo, Gambia, Guinee, Djibouti, Liberia, Burkina Faso, Guinee-Bissaou, Equatoriaal-Guinea en Haïti een consulaat geopend in Dakhla.

In Laayoune hebben Bahrein, Jordanië, de Emiraten, Ivoorkust, Burundi, Gabon, de Comoren, Centraal-Afrikaanse Republiek en Sao Tome Principe een consulaat geopend.

