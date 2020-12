Algerije start in januari met vaccineren tegen coronavirus

Algerije zal in januari beginnen met vaccineren tegen het longvirus COVID-19

Dat heeft de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune zondagavond aangekondigd op zijn Twitter-account. Algerije heeft nog geen vaccin gekozen of besteld. Tebboune heeft premier Abdelaziz Djerad daarom opgedragen snel een keuze te maken voor een vaccin.

Djerad verzekerde onlangs dat Algerije "het coronavaccin met bepaalde garanties zal verwerven" en om die reden geen overhaaste of willekeurige beslissingen wilde nemen.

In de tussentijd worden coronapatiënten in Algerijnse ziekenhuizen behandeld met het omstreden antimalaria-middel hydroxychloroquine.



De Algerijnse president is momenteel nog in Duitsland om zijn behandeling tegen het coronavirus af te ronden. Hij liet vorige week zondag weten "hersteld" te zijn en "binnen 2-3 weken" naar zijn land terug te zullen keren.

In de tussentijd laat hij vrijwel dagelijks van zich horen via microberichtensite Twitter. In Algerije word al langer gespeculeerd over de slechte gezondheid van de president.

In het grootste land van Afrika zijn sinds de uitbraak van het coronavirus ruim 95.000 besmettingen vastgesteld, waaronder 2.650 doden.

© MAROKKO.NL 2020