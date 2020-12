Vanaf woensdag avondklok in heel Marokko

Vanaf woensdag gaan alle winkels, horeca en supermarkten dagelijks om 20.00 uur dicht en geldt tussen 21.00 en 06.00 uur een avondklok.

Dat heeft de Marokkaanse regering maandagavond bekend gemaakt. De maatregelen gelden voor drie weken. Naast de avondklok omvat de lockdown ook het verbod op bijeenkomsten en feesten in heel het land.

In besmettingshaarden Casablanca, Marrakech, Agadir en Tanger gaat de horeca helemaal op slot, voor een periode van drie weken.

De maatregelen komen slechts tien dagen voor oudejaarsavond, die met name in Marrakech veel wordt gevierd. De okerrode stad is populair onder buitenlandse toeristen die naar het gebied komen om de kerstvakantie door te brengen en het nieuwe jaar feestelijk in te luiden.



In Marokko geldt sinds de zomer een intelligente lockdown waarbij autoriteiten lokaal coronamaatregelen invoeren in regio's waar het virus de kop op doet.

Door de aanhoudende stijging in het aantal besmettingen werd op 7 september een lockdown ingevoerd in Casablanca. Ook in de omgeving Groot-Casablanca gelden al geruime tijd strenge maatregelen.



Ook kustplaats Agadir is populair onder toeristen, daar werden op 20 november de coronamaatregelen aangescherpt.

In Marokko zijn sinds de uitbraak van het coronavirus ruim 418.000 besmettingen vastgesteld, waaronder 7.000 doden.

