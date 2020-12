Noodbevel in Velsen-Noord om vuurwerkoverlast door jeugd

NOORD (ANP) - In het Noord-Hollandse Velsen-Noord is door burgemeester Frank Dales een noodbevel afgegeven vanwege vuurwerkoverlast, meldt de politie.

Volgens de politie is er sprake van "massaal vuurwerk gooiende jeugd" en zijn er aanhoudingen verricht. Er is veel politie op de been vanwege de overlast en ook de Mobiele Eenheid is ingezet.

Inwoners wordt opgeroepen niet zonder noodzaak naar buiten te gaan. "Blijf binnen als er geen aanleiding is om op straat te zijn. ". De gemeente Velsen laat op Twitter weten dat een groep van ongeveer veertig jongeren zwaar vuurwerk en glas naar de politie gooit. "De politie kan zijn werk nu niet veilig uitvoeren", aldus de gemeente. "Vandaar dat er een noodbevel is afgegeven." Het noodbevel is specifiek van toepassing op de groep die overlast veroorzaakt. "De politie treedt nu op en versterking is onderweg."

Sociale media

De groep verzamelde zich maandagmiddag in de omgeving van het Stratingplantsoen, licht een politiewoordvoerder toe. Regionale media meldden dat de jongeren bijeenkwamen om te demonstreren tegen het vuurwerkverbod, maar de politie kon dat niet bevestigen.



"We hebben een oproep op sociale media gezien dat ze om 17.00 uur bij elkaar wilden komen", aldus de woordvoerder. "Ze kwamen uiteindelijk ook en gingen vuurwerk gooien. Inmiddels zijn ze verspreid en is een aantal al weggegaan. Het begint rustiger te worden."

Een supermarkt aan de Wijkerstraatweg is in overleg met de politie dichtgegaan, nadat er vuurwerk naar binnen werd gegooid. De politie kon nog niet zeggen hoeveel aanhoudingen er zijn verricht. De jongeren vernielden een aantal hekken, verkeersborden en een kerstboom, aldus de woordvoerder.

