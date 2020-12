buitenland 21 dec 21:52

De aanstaande Amerikaanse president Joe Biden is maandag ingeënt met het vaccin van Pfizer in een ziekenhuis in Newark in de staat Delaware.

Tijdens een live tv-uitzending van de vaccinatie riep hij Amerikanen op zich ook te laten vaccineren. "Er is niets om je zorgen over te maken. ". Bidens vrouw Jill werd al eerder maandag gevaccineerd, zei het team van Biden. Aanstaand vicepresident Kamala Harris en haar man volgen later. © ANP 2020