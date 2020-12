Spanje roept Marokkaanse ambassadeur op het matje

Spanje heeft opheldering gevraagd van Marokko over uitspraken van regeringsleider Saad Eddine El Ohtmani

De premier trok de Spaanse soevereiniteit in Ceuta en Melilla in twijfel. Die twee Spaanse exclaves liggen in het noorden van Marokko.

Premier El Othmani deed de gewraakte uitspraken maandag bij een Egyptische nieuwszender. "Ceuta en Melilla is een kwestie die moet worden aangeroerd", had El Othmani gezegd. "De kwestie staat al sinds vijf of zes eeuwen open, maar op een dag zal die aan bod kunnen komen."

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken ontbood daarop onmiddellijk de Marokkaanse ambassadeur in Madrid. "Spanje verwacht van al zijn partners dat die de soevereiniteit en de territoriale integriteit van ons land respecteren en eist uitleg van de ambassadeur over de verklaringen van de Marokkaanse premier", liet het ministerie in een verklaring weten.



De Marokkaanse steden Ceuta en Melilla werden respectievelijk in de 16e en de 17e eeuw veroverd door Spanje. Het zijn de enige overblijfselen van de voormalige Spaanse koloniale bezittingen op het Afrikaanse continent.

De controverse rond de exclaves komt op een delicaat moment in de Spaans-Marokkaanse betrekkingen nu de kwestie rond de Sahara recentelijk weer is opgelaaid. Die voormalige kolonie van Spanje wordt geclaimd door Marokko, maar ook door de onafhankelijkheidsbeweging Polisario.



Verenigde Staten

Onlangs besloten de Verenigde Staten een consulaat te openen in het Zuid-Marokkaanse Dakhla en daarmee de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara te erkennen. In ruil daarvoor zaal Marokko de banden met Israël normaliseren. Die beslissing van de VS heeft de meningsverschillen tussen Madrid en Rabat doen herleven.

Hoewel Rabat zegt dat de regio een "integraal onderdeel" van Marokko is, heeft het niettemin een plan voorgesteld waarmee de Sahara een zekere mate van autonomie zou kunnen genieten terwijl het formeel onder de Marokkaanse soevereiniteit blijft.



In zijn proclamatie zei de Amerikaanse president Donald Trump dat het autonomieplan van Marokko de "enige oplossing" is om het decennialange conflict in de Sahara te beëindigen. Volgens Trump is een onafhankelijke Sahrawi 'staat' in de Sahara "onrealistisch".

Trump schreef op Twitter dat het Marokkaanse autonomieplan "serieus, geloofwaardig en realistisch" is om een "rechtvaardige en duurzame oplossing voor blijvende vrede en welvaart" te realiseren.



Polisario

Spanje en het door Algerije gesteunde Polisario-front willen dat VN-resoluties over de Sahara worden nageleefd, die onder meer voorzien in een referendum over zelfbeschikking.

Het referendum wil er maar niet komen, onder meer omdat beide partijen het niet eens kunnen worden over wie er mag deelnemen aan de volksraadpleging.

Marokko beschuldigt Polisario en buurland Algerije er van lukraak mensen op te trommelen om de uitslag van de referendum te manipuleren. Ondanks de onenigheid met Algerije is Marokko bereidt de grenzen met het buurland te heropenen.



