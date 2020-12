Amerikaans-Israëlische delegatie onderweg naar Rabat (video)

Enkele uren geleden is een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al opgestegen vanuit Tel Aviv.

Het is de eerste directe vlucht tussen Marokko en Israël. Aan boord zitten afgevaardigden van de Amerikaanse en Israëlische regering die onder leiding van Witte Huis-adviseur Jared Kushner hoofdstad Rabat aandoen om het recente normalisatiebesluit van Marokko te markeren.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu bevestigde maandag dat zijn Israëlische veiligheidsadviseur Meir Ben-Sabbat de delegatie zal vergezellen.

Voor vertrek benadrukte Kushner, schoonzoon en adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, het belang van deze eerste vlucht. "Ik hoop dat deze reis naar Marokko hetzelfde momentum zal creëren als in de Verenigde Arabische Emiraten, gezien de hoeveelheid geschiedenis en cultuur tussen Israël en Marokko", zei Kushner.



De Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Wiedemann, zei dat het Midden-Oosten momenteel getuige is van een "grote politieke verandering". Wiedemann verwees daarmee naar de recente normalisatieovereenkomsten tussen Israël en een tweetal Golfstaten en Soedan.

De Marokkaanse regering meldde 10 december de relatie met Israël te zullen herstellen. Het historische besluit is onderdeel van een overeenkomst met de Amerikaanse regering die in ruil voor de Marokkaans-Israëlische verzoening een consulaat zullen openen in het zuid-Marokkaanse Dakhla.



In de aankondiging zei koning Mohammed VI dat Marokko en Israël zullen werken aan het heropenen van verbindingskantoren die tussen 1994 en 2002 operationeel waren.

Naar verwachting zal het bezoek aan Rabat gepaard gaan met de ondertekening van verschillende bilaterale overeenkomsten. De vlucht wordt omstreeks 14.30 uur in Rabat verwacht.

