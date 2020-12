Netanyahu bedankt koning Mohammed VI voor 'moedig besluit'

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het recente normalisatiebesluit van koning Mohammed VI aangemoedigd.

De verklaring van Netanyahu komt op de vooravond van het bezoek van de Amerikaans-Israëlische delegatie aan Marokko. Netanyahu omschreef het besluit als "historisch" en bevestigde dat zijn adviseur Meir Ben-Shabbat de Israëlische delegatie zal leiden die samen met de Amerikaanse presidentiële adviseur Jared Kushner dinsdag naar Marokko zal reizen.

Volgens Netanyahu zal de delegatie tijdens het bezoek aan Rabat ook de Marokkaanse koning ontmoeten. Netanyahu vroeg Kushner om zijn "hartelijke groeten" over te brengen aan de koning en hem te bedankten voor het "moedige en belangrijke historische beslissing".

Marokko meldde 10 december de relatie met Israël te zullen herstellen. Het historische besluit is onderdeel van een overeenkomst met de Amerikaanse regering die in ruil voor de Marokkaans-Israëlische verzoening een consulaat zullen openen in het zuid-Marokkaanse Dakhla.



Kort na de bekendmaking had Netanyahu de koning al bedankt en zeihij altijd te hebben geloofd dat de "historische dag" er zou komen. "Ik heb er altijd voor gewerkt", zei Netanyahu tijdens een Chanoeka-ceremonie in Jeruzalem. Hij zei dat Marokkanen en het Joodse volk altijd "warme relaties hebben gehad in de moderne tijd".

"De mensen van Marokko en het Joodse volk hebben een warme relatie gehad in de moderne tijd", zei Netanyahu daarmee herinnerend aan Marokko's geschiedenis van religieuze tolerantie.



"Honderdduizenden Marokkaanse Joden kwamen naar Israël en ze vormden een menselijke brug van sympathie, respect, genegenheid en liefde tussen onze twee landen en onze twee volkeren" vervolgde hij.

"Ik denk dat dit het fundament is waarop we deze vrede nu kunnen bouwen."

