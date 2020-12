Marokko: Collectief roept op tot verzet tegen normalisatie met Israël

Zo'n 30 Marokkaanse organisaties hebben zich verenigd en de recente normalisatieovereenkomst van de Marokkaans regering veroordeeld.

In een manifest heeft het collectief maandag opgeroepen tot verzet tegen de voorgenomen normalisatie met de Joodse staat. De verklaring komt op de vooravond van het bezoek van de Amerikaans-Israëlische delegatie aan Marokko.

De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al Airlines zal naar verwachting dinsdag de eerste vlucht vanuit Israël naar Marokko uitvoeren met aan boord afgevaardigden van de Amerikaanse en Israëlische regering die onder leiding van Witte Huis-adviseur Jared Kushner hoofdstad Rabat zullen bezoeken.

Gepresenteerd als de "peetvader van de imperialistische deal", wordt Kushner bekritiseerd voor zijn rol in het omstreden en uiterst onevenwichtige annexatieplan 'Deal of the Century'. Het 'vredesplan' van de Amerikaanse president Donald Trump werd begin dit jaar gepresenteerd en met veel kritiek ontvangen. Volgens het collectief is Kushner een "beschermer van het zionisme".



In het manifest roepen de ondertekenaars op tot de mobilisatie van alle Marokkaanse organisaties die zich verzetten tegen de normalisering met Israël en het Palestijnse volk steunen in hun strijd tegen de bezetter. "De zionistische imperialistische plannen kunnen alleen maar verwoesting en vernietiging brengen aan ons volk en ons land", leest de verklaring.

De Marokkaanse regering meldde 10 december de relatie met Israël te zullen herstellen. Het historische besluit is onderdeel van een overeenkomst met de Amerikaanse regering die in ruil voor de Marokkaans-Israëlische verzoening een consulaat zullen openen in het zuid-Marokkaanse Dakhla.



In de aankondiging zei koning Mohammed VI dat Marokko en Israël zullen werken aan het heropenen van verbindingskantoren die tussen 1994 en 2002 operationeel waren. Naar verwachting zal het geplande bezoek aan Rabat dinsdag gepaard gaan met de ondertekening van verschillende bilaterale overeenkomsten.

De verzoening met Israël wordt beschouwd als een "kwaadwillende aanval" die middels overeenkomsten Marokko zal openen voor "zionistische inlichtingendiensten". Volgens hen leidt de normalisatie met Israël tot ondermijning van de Palestijnse zaak.



Met uitzondering van Bahrein, Egypte, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) werd de voorgenomen normalisering met veel kritiek onthaald.

Een vreedzame sit-in van een aantal pro-Palestina en mensenrechtenorganisaties kreeg op het laatste moment geen toestemming van Rabat.

© MAROKKO.NL 2020