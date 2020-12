Spaanse media: 'Portugal en Italië willen consulaten in Zuid-Marokko'

Een aantal landen van de Europese Unie zouden bereid zijn de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara te erkennen.

Volgens het Spaanse dagblad El Espanol zouden Italië en Portugal als eerste de sprong willen wagen. Met Rome zouden de onderhandelingen op de goede weg zijn, meldt de krant.

De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita zou regelmatig ontmoetingen hebben met de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio. Een dag nadat bekend werd dat Marokko de betrekkingen met Israël gaat normaliseren heeft Di Maio contact opgenomen met Bourita om hem te feliciteren met de voorgenomen verzoening.

Bourita bezocht begin oktober de Italiaanse hoofdstad om te praten over de crisis in Libië en de bilaterale samenwerking tussen Marokko en Italië.



Ook met Portugal zijn de relaties uitstekend. De Spaanse krant bevestigt dat buitenlandminister Bourita op de dag van het normalisatiebesluit een telefoongesprek had met zijn Portugese ambtgenoot Augusto Santo Silva.

Silva had daarvoor al steun betuigd over de militaire operatie van het Marokkaanse bevrijdingsleger (FAR) in El Guerguerate.

