Israëlische media: Marokko weigert normalisatieovereenkomst te tekenen

Rabat is niet geïnteresseerd in het sluiten van een normalisatieovereenkomst met Tel Aviv.

Dat schrijf de Israëlische krant Haaretz enkele uren voordat dinsdag de eerste vlucht vanuit Tel Aviv aankwam in Rabat. Aan boord zaten afgevaardigden van de Amerikaanse en Israëlische regering die onder leiding van Witte Huis-adviseur Jared Kushner hoofdstad Rabat aandoen om het recente normalisatiebesluit van Marokko te markeren.

Marokko heeft Israël de afgelopen dagen echter laten weten dat het niet van plan is een overeenkomst te ondertekenen om de betrekkingen te normaliseren, zoals de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Soedan een paar maanden geleden deden.

Volgens de Marokkaanse autoriteiten is de overeenkomst tussen de VS, Marokko en Israël geen onderdeel van de door de Verenigde Staten onderhandelde 'Abraham-akkoorden'. Volgens Rabat heeft Marokko in het verleden al openlijke diplomatieke betrekkingen gehad met de Joodse staat en is het tekenen van een overeenkomst niet aan de orde.



De Marokkaanse regering meldde 10 december de relatie met Israël te zullen herstellen. Het besluit is onderdeel van een overeenkomst met de Amerikaanse regering die in ruil voor de Marokkaans-Israëlische verzoening een consulaat zullen openen in het zuid-Marokkaanse Dakhla.

In de aankondiging zei koning Mohammed VI dat Marokko en Israël zullen werken aan het heropenen van verbindingskantoren die tussen 1994 en 2000 operationeel waren. Het voornemen van Rabat om betrekkingen met Israël aan te gaan werden in Israël en in de Verenigde Staten echter afgeschilderd als de vierde overeenkomst die de Trump-regering heeft helpen bemiddelen.



De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi zei expliciet dat de overeenkomst met Marokko deel uitmaakt van de Abraham-akkoorden. "Het vernieuwen van de betrekkingen tussen ons [Marokko en Israël] is een belangrijk en vereist onderdeel van de Abraham-akkoorden. Ik roep meer landen op om zich bij de akkoorden aan te sluiten", zei Ashkenazi. Ook premier Benjamin Netanyahu noemde het een "historisch vredesakkoord".

Israël en Marokko onderhouden al decennia 'geheime relaties' en ondanks het gebrek aan directe vluchten heeft de Marokkaanse regering openlijk toeristen uit Israël ontvangen.



Na de Oslo-akkoorden van de jaren negentig werden de banden van Israël met Marokko in de openbaarheid gebracht. De toenmalige premier Yitzhak Rabin en de minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres waren aanwezig bij de inhuldiging van een Israëlisch verbindingskantoor.

Israël exploiteerde het verbindingskantoor in Marokko van 1994 tot 2000. Marokko had een soortgelijk kantoor in Israël, maar na de uitbarsting van de Tweede Intifada in 2000 werden de banden tussen de twee landen weer aan het publieke zicht onttrokken.

De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita zei vlak na het normalisatiebesluit al dat de overeenkomst "niet nieuw" zou zijn. Volgens Bourita kunnen de betrekkingen niet als normalisatie worden beschouwd omdat de relatie met Israël al zou bestaan.

