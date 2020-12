Delegatie VS en Israël bezoeken graf Mohammed V en Hassan II

Een Amerikaans-Israëlische delegatie begon vandaag hun officiële bezoek aan Marokko met een bezoek aan het Mohammed V-mausoleum.

De delegatie heeft in het mausoleum hun eer betuigt aan de overleden vorsten koning Hassan II en koning Mohammed V. De afgevaardigden van de Amerikaanse en Israëlische regering zijn in Rabat om het recente normalisatiebesluit van Marokko te markeren.

De vlucht met de Amerikaans-Israëlische delegatie is omstreeks 15.30 uur in Marokko geland. Het is de eerste directe vlucht tussen Israël en Marokko. Waarnemers verwachten dat de delegatie Marokkaanse functionarissen zal ontmoeten om samenwerkingsovereenkomsten te ondertekenen.

De Marokkaanse regering meldde 10 december de relatie met Israël te zullen herstellen. Het historische besluit is onderdeel van een overeenkomst met de Amerikaanse regering die in ruil voor de Marokkaans-Israëlische verzoening een consulaat zullen openen in het zuid-Marokkaanse Dakhla.



Op foto's van het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken is te hoe Kushner en Ben-Shabbat het Mohammed V Mausoleum-gastenboek ondertekenen.

Israëlische media meldden maandag dat de delegatie ook koning Mohammed VI mag ontmoeten. Rabat heeft dat echter niet bevestigd maar de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is er zeker van dat de koning Kushner en Ben-Shabbat zal ontmoeten en heeft Kushner gevraagd de monarch te bedanken voor het 'moedige besluit'.

