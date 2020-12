Marokko meldt 2646 besmettingen en 30 doden door coronavirus

Het totaal aantal besmettingen in Marokko is opgelopen tot 420.648.

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag 30 nieuwe coronadoden. Tot dusver zijn 7.030 mensen in het land overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

In de laatste 24 uur zijn 2.791 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is opgelopen tot 382.925. Het herstelpercentage in Marokko is 91%.

Avondklok

In Marokko geldt vanaf woensdag een avondklok waardoor het niet toegestaan is om tussen 21.00 en 06.00 uur de deur uit te gaan. De maatregelen gelden voor drie weken.



Winkels, horeca en supermarkten gaan dagelijks om 20.00 uur dicht. In besmettingshaarden Casablanca, Marrakech, Agadir en Tanger gaat de horeca helemaal op slot, voor een periode van drie weken.

Naast de avondklok omvatten de coronamaatregelen ook het verbod op bijeenkomsten en feesten in heel het land.

De maatregelen werden maandagavond aangekondigd en zijn bedoeld om te voorkomen dat rondom de feestdagen het aantal besmettingen toeneemt.

© MAROKKO.NL 2020