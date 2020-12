Koning Mohammed VI ontvangt Amerikaans-Israëlische delegatie

Koning Mohammed VI heeft vandaag de Amerikaanse presidentiële adviseur Jared Kushner en de Israëlische nationale veiligheidsadviseur Meir Ben-Shabbat in het Koninklijk Paleis in Rabat ontvangen

Dat meldt het Koninklijk Kabinet in een verklaring. De afgevaardigden van de Amerikaanse en Israëlische regering zijn in Rabat om het recente normalisatiebesluit van Marokko te markeren. Kroonprins Moulay El Hassan vergezelde de koning tijdens de bijeenkomst.

Mohammed VI herhaalde tevreden te zijn over het telefoongesprek dat hij op 10 december had met de Amerikaanse president Donald Trump. De datum markeert het besluit van de VS om de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara te erkennen. In ruil daarvoor heeft de koning toegezegd de diplomatieke betrekkingen met Israël te herstellen.

Tijdens de bijeenkomst van vandaag feliciteerde koning Mohammed VI Kushner met het werk dat is verricht sinds zijn laatste bezoek aan Marokko in mei 2018. De koning sprak ook met Meir Ben-Shabbat over de speciale banden met de Marokkaanse joodse gemeenschap.



Volgens de verklaring van het kabinet heeft de koning nogmaals zijn standpunt bekend gemaakt met betrekking tot de Palestijnse zaak. Marokko is van mening enkel de tweestatenoplossing het Palestijns-Israëlische conflict kan beëindigen om vrede en veiligheid in de regio te waarborgen.

Aan het einde van de bijeenkomst hebben Israël, Marokko en de VS een gezamenlijke verklaring ondertekend. Regeringsleider Saad Eddine El Othmani ondertekende het document met Jared Kushner en Meir Ben-Shabbat.

