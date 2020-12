Marokko, VS en Israël tekenen overeenkomst, volledige tekst in artikel

Verheugd over de tijdigheid van de buitengewone inspanningen van de Verenigde Staten en hun leiderschap;



Het benadrukken van de proclamatie van de Verenigde Staten van Amerika inzake de erkenning van de soevereiniteit van het Koninkrijk Marokko over de Westelijke Sahara, en het volgende bepalen:

De "Verenigde Staten erkennen de Marokkaanse soevereiniteit over het hele grondgebied van de Westelijke Sahara en bevestigen opnieuw hun steun voor het serieuze, geloofwaardige en realistische voorstel voor autonomie van Marokko als de enige basis voor een rechtvaardige en duurzame oplossing van het geschil op het grondgebied. van de Westelijke Sahara".

"Om de voortgang bij het nastreven van deze doelstelling te vergemakkelijken, zullen de Verenigde Staten de economische en sociale ontwikkeling met Marokko aanmoedigen, ook op het grondgebied van de Westelijke Sahara, en met het oog hierop een consulaat openen op het grondgebied van de Sahara. West, in Dakhla, om economische en commerciële kansen voor de regio te bevorderen".

Herinnerend aan de gedachtewisseling die plaatsvond tijdens de genoemde ontmoeting tussen Zijne Majesteit Koning Mohammed VI en Zijne Excellentie Donald TRUMP over de huidige situatie in het Midden-Oosten, waarin Zijne Majesteit de Koning het samenhangende, constante standpunt herhaalde en ongewijzigd ten opzichte van het Koninkrijk Marokko over de Palestijnse kwestie, evenals het standpunt dat tot uitdrukking is gebracht over het belang van het behoud van de speciale status van de heilige stad Jeruzalem voor de drie monotheïstische religies, voor Zijne Majesteit de Koning, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Comité Al-Quds;



Erkennend de historische rol die Marokko altijd heeft gespeeld bij het samenbrengen van volkeren en het bevorderen van vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten, en rekening houdend met de speciale banden die Zijne Majesteit de Koning onderhoudt met de levende Marokkaans-Joodse gemeenschap in Marokko en over de hele wereld, inclusief Israël;



Zich ervan bewust dat het aangaan van volledige, vreedzame en vriendschappelijke diplomatieke betrekkingen in het gemeenschappelijk belang van de twee landen is, en dat het de oorzaak van de vrede in de regio zal helpen bevorderen, de regionale veiligheid zal versterken en nieuwe kansen voor de hele regio;



Herinnerend aan de ontmoeting tussen Zijne Majesteit Koning Mohammed VI en Zijne Excellentie Donald TRUMP, bevestigde Zijne Majesteit de Koning het voornemen van het Koninkrijk Marokko en de staat Israël:

toestemming verlenen voor directe vluchten tussen Marokko en Israël, onder meer via Israëlische en Marokkaanse luchtvaartmaatschappijen, en overvliegrechten verlenen;

onverwijld de volledige officiële contacten tussen Marokkaanse en Israëlische tegenhangers hervatten en volledige, vreedzame en vriendschappelijke diplomatieke betrekkingen tot stand brengen;

bevordering van dynamische en innovatieve bilaterale economische samenwerking;

Voortzetting van de samenwerking op het gebied van handel; financiering en investeringen in termen van innovatie en technologie; burgerluchtvaart; visa en consulaire diensten; toerisme; water, landbouw en voedselzekerheid; van ontwikkeling; energie en telecommunicatie; en in andere sectoren die in onderlinge overeenstemming kunnen worden gedefinieerd;

Heropening van de verbindingskantoren in Rabat en Tel Aviv.

Op basis van het voorgaande komen het Koninkrijk Marokko, de Verenigde Staten van Amerika en de Staat Israël het volgende overeen: