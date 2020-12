Rotterdam The Hague Airport wordt vaccinatieplek tegen Covid-19

algemeen 23 dec 8:53

Rotterdam The Hague Airport is uitgekozen als plek waar mensen in de regio Rotterdam-Rijnmond vanaf 11 januari kunnen worden gevaccineerd tegen het coronavirus.

Het is een van de drie GGD-locaties in Nederland, naast Hart van Brabant en Utrecht, die als eerste beginnen met het inenten. GGD Rotterdam-Rijnmond heeft gekozen voor deze XL-locatie, vanwege de ruim opgezette paviljoenen. Eén paviljoen wordt volledig gebruikt om te vaccineren. Het andere paviljoen blijft beschikbaar voor testen. Daarnaast speelt de ligging ook een grote rol in de keuze voor deze locatie. Het vliegveld is centraal gelegen en heeft voldoende parkeergelegenheid. Er worden nog plannen uitgewerkt om ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer te verbeteren.

De eerste groep mensen die wordt opgeroepen voor een prik bestaat uit medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en thuiszorg. Medewerkers krijgen een uitnodiging via hun werkgever. Het vaccin bestaat uit twee prikken. Er zitten drie weken tussen de eerste en tweede injectie. Men kan zeven dagen per week terecht op de priklocaties. © ANP 2020