Vluchten tussen Nederland en Turkije weer mogelijk

Vluchten tussen Nederland en Turkije zijn vanaf woensdag weer mogelijk.

Turkije heeft besloten om Nederland te verwijderen van de lijst met landen waarmee alle vluchtverbindingen werden opgeschort, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Wie in Turkije is geweest, moet bij terugkeer in Nederland tien dagen in thuisquarantaine. Het kabinet raadt overigens dringend af om naar het buitenland te reizen als dat niet strikt noodzakelijk is. Buitenlandse reizen zijn een risico voor het verspreiden van het coronavirus.

Bovendien kunnen landen plotseling maatregelen nemen, die aankomst of vertrek onmogelijk maken. Wie toch naar Turkije of een ander land op reis gaat, wordt geadviseerd om zich voor vertrek van de meeste actuele ontwikkelingen op de hoogte te stellen.

In het buitenland moeten reizigers de aanwijzingen van de lokale overheid opvolgen.

© ANP 2020