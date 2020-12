RIVM telt 10.447 nieuwe besmettingen

Het aantal meldingen over nieuwe coronabesmettingen is weer gestegen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) telde tussen dinsdag- en woensdagochtend 10.447 positieve testresultaten.

Een dag eerder werden er 9872 gemeld, maar dat blijken er na correctie nu 9853. Het RIVM heeft tussen dinsdag en woensdagochtend 106 sterfgevallen geregistreerd die zijn gerelateerd aan Covid-19.

Een dag eerder waren dat er 116. Dit betekent niet dat deze mensen allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden. Cijfers komen soms met vertraging binnen.

De veiligheidsregio met de meeste nieuwe besmettingen is Utrecht, met 822 nieuwe gevallen. Van de steden staat Amsterdam nog steeds bovenaan met 379 nieuwe besmettingen. In de afgelopen week waren er in ons land 81.561 positieve tests en 500 sterfgevallen, 91 meer dan in de week daarvoor. Toen werden er 62.934 positieve tests geregistreerd.



Lockdown

Het totale aantal besmettingen dat bekend is sinds de uitbraak in het voorjaar staat nu op 721.090 en het aantal doden van wie bekend is dat ze aan corona zijn overleden op 10.738.

Het aantal besmettingen loopt al weken op. Met een strenge lockdown hoopt het kabinet daarin verandering te brengen.

