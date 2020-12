Frankrijk: Drie agenten doodgeschoten, dader dood aangetroffen

De man die drie agenten heeft doodgeschoten in Frankrijk is dood aangetroffen.

Dat maakte minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin bekend na het drama in de buurt van Saint-Just (Puy-de-Dôme), in centraal Frankrijk. Daarbij raakte een vierde agent gewond.

De 48-jarige man opende het vuur op agenten die rond middernacht reageerden op een melding over huiselijk geweld. Een agent kwam om het leven, een collega raakte gewond. De schutter verschanste zich vervolgens in de woning en zou daar ook brand hebben gesticht. Een vrouw zocht een veilig heenkomen op het dak en kon later worden gered.

Na de dodelijke schietpartij stuurden de hulpdiensten versterking naar het huis in een afgelegen gehucht. Zij sloten ook wegen in de omgeving af. De ogenschijnlijk zwaarbewapende dader bleef schieten op de politie en doodde nog twee agenten. Die slachtoffers hadden naar verluidt geprobeerd in te schatten of hun neergeschoten collega's gered konden worden.



Voertuig

De schutter kon uiteindelijk vluchten. Minister Darmanin trad niet in detail over de omstandigheden waaronder hij daarna om het leven kwam. Een ingewijde zegt dat de man dood is aangetroffen in een voertuig. Het vermoeden bestaat dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd. De geredde vrouw wordt nog verhoord.

President Emmanuel Macron heeft zijn medeleven betuigd aan de Franse politie. "Zij zijn onze helden", schreef hij op Twitter. De omgekomen agenten waren 21, 37 en 45 jaar oud.

© ANP 2020