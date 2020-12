Meer delen Groot-Brittannië op slot door nieuwe coronavariant

Meer delen van Groot-Brittannië gaan vanaf tweede kerstdag op slot in de strijd tegen een nieuwe variant van het coronavirus die onlangs opdook.

De maatregelen worden vooral opgeschroefd in delen van Engeland waar tot nu toe lichtere beperkingen golden. Volgens de Britse gezondheidsminister Matt Hancock is het nodig snel te handelen, omdat de nieuwe stam besmettelijker is dan het normale virus.

Tot voor kort kwam de mutatie vooral voor in de hoofdstad Londen en aangrenzende streken.

Hancock waarschuwde verder voor nog een coronavariant, waarschijnlijk geïmporteerd uit Zuid-Afrika, die nog makkelijker overdraagbaar is dan de recentelijk ontdekte mutatie. Hij noemde dat zeer zorgwekkend.

De besmette patiënten hadden contact met personen die de afgelopen weken uit Zuid-Afrika kwamen. De Britse regering heeft dan ook besloten reizen met Zuid-Afrika te beperken.

© ANP 2020