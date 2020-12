Marokkaanse ambassadeur in Spanje sust spanningen

De Marokkaanse ambassadeur in Spanje, Karima Benyaich, heeft tekst en uitleg moeten geven nadat spanningen ontstonden door uitspraken van de Marokkaanse premier.

De ambassadeur in Spanje werd op het matje geroepen nadat de Marokkaanse regeringsleider Saad Eddine El Othmani in een televisie-interview suggereerde dat de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla deel uitmaken van het Marokkaanse grondgebied.

Premier El Othmani deed de gewraakte uitspraken maandag bij een Egyptische nieuwszender. "Ceuta en Melilla is een kwestie die moet worden aangeroerd", had El Othmani gezegd. "De kwestie staat al sinds vijf of zes eeuwen open, maar op een dag zal die aan bod kunnen komen."

De Marokkaanse steden Ceuta en Melilla werden respectievelijk in de 16e en de 17e eeuw veroverd door Spanje. Het zijn de enige overblijfselen van de voormalige Spaanse koloniale bezittingen op het Afrikaanse continent.



De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken ontbood daarop onmiddellijk de Marokkaanse ambassadeur in Madrid. "Spanje verwacht van al zijn partners dat die de soevereiniteit en de territoriale integriteit van ons land respecteren en eist uitleg van de ambassadeur over de verklaringen van de Marokkaanse premier", liet het ministerie in een verklaring weten.

Benyaich verklaarde dat de positie van Marokko met betrekking tot Ceuta en Melilla ongewijzigd is en dat het land de twee enclaves nog steeds als bezette gebieden beschouwt, meldde het Spaanse La Vanguardia. Ze verzekerde echter dat de verklaring van El Othmani niet betekent dat Marokko zal proberen het onderwerp centraal te stellen in de bilaterale betrekkingen tussen de twee landen.



Ondanks de sussende woorden van Benyaichs kunnen de opmerkingen van El Othmani en de recente ontwikkelingen in de Sahara de spanningen tussen de twee landen doen vergroten.

Sahara

De controverse rond de exclaves komt op een delicaat moment in de Spaans-Marokkaanse betrekkingen nu de kwestie rond de Sahara recentelijk weer is opgelaaid. Die voormalige kolonie van Spanje wordt geclaimd door Marokko, maar ook door de onafhankelijkheidsbeweging Polisario.



De verklaring van El Othmani kwam slechts een paar dagen nadat de Verengde Staten heeft toegezegd een consulaat te zullen openen in het Zuid-Marokkaanse Dakhla. De VS erkent daarmee de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara; een belangrijke doorbraak voor de Marokkaanse diplomatie.

Een paar weken vóór de proclamatie van de Amerikaanse president Donald Trump liepen de spanningen tussen de twee buurlanden al op door een tweet van de vicepresident van Spanje Pablo Iglesias. Op 15 november riep hij de Verenigde Naties indirect op om de bevolking van de Sahara hun recht op zelfbeschikking te laten uitoefenen.



Volgens ingewijden is de omstreden verklaring van Iglesias de reden waarom de bilaterale bijeenkomst van Madrid en Rabat, die aanvankelijk voor 18 december gepland stond, werd uitgesteld tot volgend jaar.

Premier Al Othmani gaf in een eerder interview al aan dat de spanningen tussen Marokko en buurlanden Spanje en Algerije een belangrijke beweegreden waren voor het besluit de betrekkingen met de VS en Israël te intensiveren. Landen moeten soms "moeilijke keuzes" maken, zei El Othmani.



Na de vijandige tweet van Iglesias en de overeenkomst tussen Trump en de Marokkaanse koning Mohammed VI meldde de Spaanse krant El Espanol dat Spanje contact heeft opgenomen met het team van president-elect Joe Biden. De Spanjaarden pogen de aanstaande president er van te overtuigen het besluit terug te draaien.

Naarmate de inhuldiging van Biden nadert zal Benyaich de komende maanden mogelijk meer brandjes moeten blussen in Spanje.

© MAROKKO.NL 2020