Franse politie mag geen drones meer inzetten tijdens demonstraties

De hoogste rechtbank van Frankrijk heeft op aandringen van privacy-activisten een verbod ingesteld op het gebruik van drones door de politie

Dat meldt de BBC. De drones waren uitgerust met camera's en werden door de Politie ingezet voor het monitoren van openbare protesten in Parijs. Volgens de activisten druist het gebruik van de vliegende camera’s in tegen de individuele vrijheid van meningsuiting.

Omstreden veiligheidswet

De Raad van State stelt dat de Parijse politieprefect Didier Lallement "per direct" moet stoppen met de dronesurveillance van bijeenkomsten op de openbare weg. Een paar weken geleden steunden parlementsleden een controversiële veiligheidswet die het gebruik van drones door de politie juist mogelijk maakte.

Privacyrechtengroep La Quadrature du Net (LQDN) stelt dat het wetsvoorstel een inbreuk vormt op de vrijheid van meningsuiting. Door drones die zijn uitgerust met camera’s in te zetten kunnen individuen gevolgd worden. Dat is volgens de activisten niet noodzakelijk om een demonstratie vreedzaam te laten verlopen.



De Raad van State oordeelde dat er "ernstige twijfel" bestaat over de legaliteit van drones als er vooraf geen expliciete toelichting over de noodzaak wordt gegeven. Volgens de privacy-organisatie is het echter "ondenkbaar" dat de politie vooraf aannemelijk kan maken dat het absoluut noodzakelijk is om drones in te zetten om de orde te kunnen handhaven.

Tegenslag Het rechterlijk besluit is de tweede tegenslag in maanden voor de plannen van de autoriteiten in Parijs. In mei oordeelde dezelfde rechtbank dat drones in de Franse hoofdstad niet mochten worden gebruikt om mensen op te sporen. De politie wilde de drones juist inzetten om overtreders van de coronamaatregelen op te sporen.

