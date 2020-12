Hamas hekelt banden Marokko en Israël; 'teleurgesteld in premier Marokko'

De Palestijnse groep Hamas veroordeelde woensdag de voorgenomen betrekkingen tussen Marokko en Israël.

"We veroordelen de ondertekening van de normalisatieovereenkomst tussen Marokko en de Israëlische bezetter en we beschouwen het als een grote teleurstelling voor het Palestijnse volk en hun zaak", zei Hamas-woordvoerder Sami Abu Zuhri op Twitter.

Abu Zuhri uitte ook zijn "ontevredenheid" over de ondertekening van de overeenkomst door premier Saad Eddine El Othmani. "We beschouwen het als een grote mislukking voor de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling", zei Abu Zuhri.

"We roepen op om dit defect te corrigeren om de status van Marokko en de geschiedenis van de partij te behouden", zei Abu Zuhri.



De Marokkaanse koning Mohammed VI ontving dinsdag een VS-Israëlische delegatie die in het land arriveerde om de overeenkomst tussen Tel Aviv en Rabat af te ronden.

Tussen de twee landen is een gezamenlijke samenwerkingsovereenkomst bereikt op het gebied van burgerluchtvaart, technologie, handel en financiën.



Marokko werd in 2020 het vierde Arabische land dat de betrekkingen met Israël normaliseerde, na de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Soedan.

Rabat ontkent echter dat er sprake is van normalisering. Volgens de Marokkaanse autoriteiten is de overeenkomst tussen de VS, Marokko en Israël geen onderdeel van de door de Verenigde Staten onderhandelde 'Abraham-akkoorden'.

Volgens Rabat heeft Marokko in het verleden al openlijke diplomatieke betrekkingen gehad met de Joodse staat en is het tekenen van een normalisatieovereenkomst niet aan de orde.

