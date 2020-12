marokko 23 dec 18:35

Een leraar in Meknes is dinsdagmiddagom het leven gekomen nadat hij bekneld raakte onder een omgevallen muur in een klaslokaal.

Volgens lokale media overleed het slachtoffer tijdens sloopwerkzaamheden in een afgesloten klaslokaal. Het drama vond plaats nadat de overledene rond 13.00 uur klaar was met lesgeven. De lokale autoriteiten onderzoeken de zaak. © MAROKKO.NL 2020