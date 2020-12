Beschietingen tussen Marokkaanse en Mauritaanse leger

Het Mauritaanse leger kondigde dinsdag een vuurgevecht aan met het Marokkaanse leger aan de noordgrens van Mauritanië.

Dat meldt nieuwsdienst Al Akhbar. Volgens het Mauritaanse leger lag één van de patrouilles dinsdag onder vuur nadat deze een groep mensenhandelaren in het grensgebied achtervolgde.

Er vielen geen slachtoffers. Het Mauritaanse leger heeft direct een onderzoek geopend om de bron van de beschietingen te achterhalen.

Friendly fire

Uit het onderzoek bleek later dat het Marokkaanse leger dezelfde groep mensenhandelaren op het spoor was. Het Mauritaanse leger beantwoorde naar eigen zeggen de beschietingen zonder te weten dat deze afkomstig was van de Marokkaanse patrouille.



Het aantal smokkelaars in de regio is de afgelopen weken toegenomen als gevolg van de opgelaaide spanningen in de grensstreek El Guerguerate.

De Koninklijke Strijdkrachten (FAR) hebben half november een militaire operatie uitgevoerd in de grensstreek. De inzet van FAR was nodig om de gewapende Polisario-rebellen te verdrijven die sinds september de grensovergang El Guerguerate blokkeerden.



Het kleine dorpje bevindt zich in het uiterste zuidwesten van de Marokkaanse Sahara, 11 km van de grens met Mauritanië, en dient als bufferzone tussen de twee landen.

De operatie resulteerde in de terugtrekking van de gewapende rebellen. Het wegverkeer in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek werd de dag daarna weer hervat.

© MAROKKO.NL 2020