Nador: Arrestaties wegens verkoop illegale abortuspillen op internet

De politie in Nador heeft zaterdag twee personen aangehouden wegens hun vermeende betrokkenheid bij de illegale verkoop van abortuspillen op internet.

Dat meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring. De politie wist de identiteit te achterhalen van de 25-, en 37-jarige verdachten.

De politie heeft een grote hoeveelheid van de illegale abortuspillen in beslag genomen. Ook is een geldbedrag van zo'n 150.000 DH (€13.500) in beslag genomen.

Artikelen 449 tot en met 458 van het Marokkaans Wetboek van Strafrecht stellen abortus strafbaar, met uitzondering van gevallen waarin de gezondheid van de moeder in het geding is.



Sinds de aanhouding en veroordeling van journaliste Hajar Raissouni staat het onderwerp weer centraal in Marokko. Een groot aantal NGO's strijden voor meer individuele vrijheden en eisen de decriminalisering van abortus.

Volgens de Marokkaanse Vereniging voor de bestrijding van illegale abortus (AMLAC) worden dagelijks tussen de 600 en 800 illegaal abortussen uitgevoerd in Marokko.



Soms gebeurt de ingreep in clandestiene klinieken die aan bepaalde normen voldoen maar andere keren worden deze uitgevoerd door 'genezers' met thuismethoden zonder enige medische standaard.

Ook het gebruik van pillen zoals 'Artotec' wordt steeds populairder. Het medicijn wordt gebruikt bij de behandeling van reumatische aandoeningen en is sinds juni 2019 in beperkte mate te koop vanwege het illegale gebruik bij abortussen.



