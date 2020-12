Marokko: €3,6 miljard voor hogesnelheidslijn Kenitra-Marrakech

De hogesnelheidslijn (HSL) om Kenitra met Marrakech te verbinden vereist een budget van 40 miljard DH (€ 3,6 miljard)

Dat zei de Minister van Transport Abdelkader Aamara dinsdag in de Tweede Kamer. De spoorwegverbinding tussen Marokko en Agadir vereist nog eens een bedrag van 50 miljard DH (€ 4,5 miljard).

Het totale budget zal dus bijna 90 miljard DH (€ 8,2 miljard) bedragen, onderstreept de regeringsfunctionaris die tekst en uitleg gaf over de voortgang van de begroting en de technische studies van de HSL.

Marokko is flink aan het investeren in de infrastructuur van het wegennet en het openbaar vervoer. Het Marokkaanse wegennet zal in 2021 flink onder handen worden genomen, meldde de transportminister eerder deze maand.



Hoewel het tolwegennet voornamelijk Midden- en Noord-Marokko bestrijkt worden in de zuidelijke provincies van het land enkele grote infrastructuurprojecten opgezet, zoals ook aangekondigd in de troonrede van koning Mohammed VI

Het meest omvangrijke project is momenteel de tolvrije snelweg Tiznit-Laayoune. De 550 kilometer lange weg verbindt Tiznit met Laayoune in het zuiden.

Een van de grootste infrastructuurprojecten is de uitbreiding van de autosnelweg Guercif-Nador in het noordoosten van Marokko. Voor de aanleg van de 105 kilometer lang weg is een investering nodig van 5,72 miljard DH (€ 520 miljoen).

De projecten omvatten ook de uitbreiding van de 29 kilometer lange snelweg Tit Mellil-Berrechid (€ 165 miljoen) en de 27 kilometer lange snelweg Casablanca-Berrechid (€ 91 miljoen).

© MAROKKO.NL 2020