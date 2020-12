Marokko: Tegen 2030 meer dan 600.000 hectare bos planten

Het Marokkaanse Ministerie van Water en Bossen is van plan om tegen 2030 meer dan 600.000 hectare bos aan te planten in heel Marokko.

De beplanting is onderdeel van het nieuwe nationale landbouwprogramma 'Bossen van Marokko 2020-2030' en werd in februari door koning Mohammed VI gelanceerd.

Het programma is bedoeld om plattelandsgebieden te ontwikkelen, ontwikkeling van de landbouwsector te stimuleren en werkgelegenheid te creëren voor jongeren in plattelandsgebieden.

Met de ontwikkelingsstrategie wil de regering 350.000 banen creëren en menselijke en sociale ontwikkeling bevorderen terwijl een miljoen hectare grond wordt ontwikkeld.



Minister van Landbouw Aziz Akhannouch was op 17 december de voorzitter van de derde bijeenkomst van de stuurgroep 'Bossen van Marokko 2020-2030'. De afdeling zal de strategie initiëren door 50.000 hectare per jaar te planten.

Tegen 2030 moet het aantal zijn opgelopen naar 100.000 hectare per jaar. In verschillende bossen in heel Marokko zullen argan-, kurkeik-, steeneik-, thuja-, ceder-, johannesbrood-, eucalyptus-, pijnbomen en andere bossoorten worden geplant.



Om deze doelen te bereiken heeft de afdeling een programma opgesteld om het plantageproces te internaliseren, te professionaliseren en te beveiligen, faciliteiten te upgraden en de zaadgebieden van alle inheemse soorten te beveiligen.

Tegen 2030 hoopt het Marokkaanse Ministerie van Water en Bossen 460 miljoen planten te produceren, waarvan een deel van boskwekerijen uiteindelijk zullen worden toevertrouwd aan de particuliere sector.



Marokkaanse bossen zijn er slecht aan toe. Naast de aanhoudende ontbossing in Marokko en de overexploitatie van weidegebieden was het land de afgelopen jaren getuige van vele bosbranden die in toenemende mate hebben bijgedragen aan de achteruitgang van het Marokkaanse bosgebied.

Het beplantingsprogramma is bedoeld om bosgebieden in Marokko te ontwikkelen, de biodiversiteit te behouden, directe banen te creëren en het jaarlijkse inkomen van ecotoerisme te verhogen.

© MAROKKO.NL 2020