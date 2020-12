'Kans te overlijden in ziekenhuis aan corona gehalveerd'

Mensen met corona die worden opgenomen in het ziekenhuis lopen tijdens de tweede golf fors minder kans te overlijden aan het virus.

Dat blijkt volgens onderzoekers uit onderzoek onder bijna duizend patiënten in acht Nederlandse ziekenhuizen, meldt Nieuwsuur. Betere behandelmethodes zijn waarschijnlijk de oorzaak van de afname.

Ten opzicht van de eerste golf nam de sterfte met 47 procent af. Hoogleraar Menno Huisman, die samen met twee andere onderzoekers de studie uitvoerde, noemt het "hoopgevend nieuws". Hij vermoedt dat betere behandelmethodes verantwoordelijk zijn voor de afname. "We denken dat het toedienen van ontstekingsremmer dexamethason mogelijk een gunstig effect teweeggebracht heeft op de overleving", zegt Huisman.

In het onderzoek werden 947 coronapatiënten gevolgd van 1 september tot 30 november, zowel op intensive care- als verpleegafdelingen. De gevolgen van hun Covid-19-infectie werden vergeleken met die van een groep van 579 patiënten uit de eerste golf. Het sterftepercentage was tijdens de tweede golf 15 procent, bijna een halvering ten opzichte van de eerste groep.



Verrassing

Huisman: "Deze daling van de sterfte was voor ons een grote verrassing. We waren in de opzet van het onderzoek gericht op het nagaan van de trombose-complicaties. Terwijl deze onverminderd vaak voorkwamen, kwam bij analyse de halvering van de sterfte naar voren."

Al wil hij niet te harde conclusies trekken. "We moeten oppassen met de interpretatie van deze bevinding, omdat we niet van elke patiënt, die later in het onderzoek werd ingesloten, of werd overgeplaatst de volledige follow-upgegevens hebben verzameld."



Aan het onderzoek deden acht Nederlandse ziekenhuizen mee: het Leids Universitair Medisch Centrum, het Erasmus MC, het Radboudumc, het Maastricht UMC+, het Amphia Ziekenhuis, het Franciscus Gasthuis, het OLVG en het Zaans Medisch Centrum.

Het onderzoek van Huisman en zijn collega's was opgezet om meer te weten te komen over trombose, oftewel stolsels in de aders of slagaders. De sterftepercentages zijn daarom een 'bijvangst'.

