Macron hersteld van Covid-19 en uit quarantaine

De Franse president Emmanuel Macron is weer hersteld van Covid-19. De Franse president werd vorige week donderdag positief getest op het coronavirus.

Hij ging daarop in quarantaine in het presidentiële buitenverblijf La Lanterne, een jachthuis in Versailles. Het Élysée meldde donderdag dat de president geen symptomen van Covid-19 meer vertoont. Hij heeft zijn quarantaine beëindigd.

Een reeks ambtgenoten van Macron raakte eerder besmet met het coronavirus, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump en de Braziliaanse president Jair Bolsonaro.

