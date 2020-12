Verhoeven sluit een derde gevecht met Badr Hari niet uit

De wereldkampioen in het zwaargewicht van GLORY vindt dat zijn rivaal niet kan worden afgeschreven na diens nederlaag tegen Benjamin Adegbuyi van zaterdag.

De 36-jarige Hari verloor zaterdag met een technisch knock-out en liep een dubbele neusbreuk op. Een dag later liet de trainer van de kickbokser weten dat hij zich beraadt op zijn toekomst.

"We gaan het zien", reageerde Verhoeven maandagavond in het Ziggo Sport-programma Peptalk. "Wat ik jammer vind, is dat iedereen nu zegt: 'Badr is klaar, hij is out'. Dat vind ik niet."

De Brabander sloot een derde gevecht met Hari zeker niet uit. "Ik vind niet dat je iemands hele carrière op basis van één wedstrijd kan afschrijven. De man heeft superprestaties neergezet."



"Hari viel niet tegen"

Hari was in het verleden kampioen van de kickboksbonden K1 en It's Showtime, maar sinds zijn overstap naar GLORY in 2016 won de Amsterdammer die onder Marokkaanse vlag vecht geen enkel duel meer.

Hari moest zijn zege op Hesdy Gerges inleveren na een positieve dopingtest en gaf tweemaal geblesseerd op tegen Verhoeven - zeker de laatste keer, in december vorig jaar, was hij aan de winnende hand.



Ook zaterdag tegen Adegbuyi begon Hari sterk aan het gevecht. Aan het eind van de tweede ronde kreeg Adegbuyi acht tellen en liep hij duizelig door de ring, maar vroeg in de derde ronde deelde de Roemeense trainingspartner van Verhoeven met een rechter op de neus van Hari toch de beslissende klap uit.

"Ik vond niet dat Badr tegenviel, het lag gewoon aan de weerbaarheid van 'Benny'. Wij stoppen nooit", zei Verhoeven.



In de dertien weken voor het gevecht trainden Verhoeven en Adegbuyi bijna dagelijks samen. Tien minuten voor het gevecht belde de wereldkampioen nog met zijn trainingspartner om tips te geven.

"Hij moest vanaf het begin lekker op zijn armen trappen. In de latere rondes gaat dat zijn tol eisen, dan wordt hij trager. En dat heeft 'Benny' gedaan."

Op 30 januari verschijnt Verhoeven zelf weer in de ring. Hij neemt het dan in een titelgevecht op tegen Jamal Ben Saddik.



