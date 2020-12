België: Politie-inspecteur ontslagen na racistische opmerking

De Antwerps burgemeester Bart De Wever heeft een politie-inspecteur ontslagen nadat die in het Antwerpse gerechtsgebouw een allochtone horecamedewerker een "vies ventje" had genoemd.

De betrokken politie-inspecteur maakte deel uit van het zogenaamde GEOV-team van de Antwerpse politie, dat in het gerechtsgebouw verdachten naar de rechtszalen begeleidt.

"Hoelang gaat dat vies ventje hier nog staan.", zei de politie-inspecteur in uniform toen hij 's middags in de cafetaria van het gerechtsgebouw aanschoof.

Volgens een andere medewerkster en andere getuigen wees de agent daarbij in de richting van een allochtone restaurantmedewerker. Die laatste geraakte pas nadien op de hoogte van het incident, maar reageerde erg aangeslagen.



Politiekorps schoonvegen

De opmerking aan het adres van de cafetariamedewerker komt de politieman, die overigens eerder al in de problemen is geraakt voor soortgelijke vergrijpen, duur te staan. De Antwerps burgemeester Bart De Wever legde de man de zwaarst mogelijke tuchtstraf op: ontslag.

De woordvoerder van de burgemeester benadrukt dat voor alle Antwerpse politieagenten "integriteit en professionaliteit" kernwaarden zijn, in alle omstandigheden. "Om die reden hebben we de dienst Interne Toezicht van het Antwerpse politiekorps ook grondig versterkt, waardoor alle tuchtzaken de nodige aandacht krijgen.".



Na een eerder incident met Antwerpse agenten zei De Wever dat hij zijn politiekorps door dik en dun steunt, maar dat hij het korps als dat nodig is met "veel vuur' wil schoonvegen.

De agent beweerde volhardend dat zijn uitspraak slechts een ludieke "Antwerpse uitdrukking" zou zijn en vocht tevergeefs zijn ontslag nog aan bij de Raad van State.

Het GEOV-team waar de Antwerpse agent deel van uitmaakte is omstreden. Eind april verschijnen enkele andere agenten voor de raadkamer in Mechelen wegens verregaande pesterijen van collega’s. De mannen wisselden in een besloten WhatsApp-groep racistische en seksistische berichten uit.

