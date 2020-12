Portugal ontkent opening consulaat in de Sahara

Portugal ontkent eerdere berichtgevingen over de komst van een consulaat in de Marokkaanse Sahara.

"Het nieuws over de opening van een Portugees consulaat in de Westelijke Sahara is vals", zei het Portugese ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag in een verklaring.

Volgens de verklaring van het ministerie is het standpunt met betrekking tot het territoriale geschil over de Sahara "ongewijzigd" gebleven.

Lissabon reageert daarmee op berichten uit de Spaanse pers. Onder meer het Spaanse dagblad El Espanol schreef eerder deze week dat een aantal Europese landen het voorbeeld van de Verenigde Staten zouden volgen en consulaire vertegenwoordiging in Zuid-Marokko overwegen. Italië en Portugal zouden daarin het voortouw nemen.



Spaanse media basseerden zich op de goede relaties tussen die Rabat heeft met zowel Rome als Lissabon. Bourita bezocht begin oktober de Italiaanse hoofdstad om te praten over de crisis in Libië en de bilaterale samenwerking tussen Marokko en Italië. Ook heeft buitenlandminister Bourita op de dag van het normalisatiebesluit een telefoongesprek had met zijn Portugese ambtgenoot Augusto Santo Silva.

Rome heeft nog niet op de geruchten gereageerd.

